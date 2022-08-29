Переговори про вступ України в ЄС можуть початися в 2023, - Стефанішина

Переговори про вступ України до Європейського союзу можуть початися вже в 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної для "Європейської правди".
За її словами, Україна могла б протягом трьох років стати повноправним членом ЄС, але поки невідомо, чи зможе Євросоюз за цей термін пройти всі процедури.
У той же час вона прокоментувала, коли можуть початися переговори про вступ.
"Абсолютно реалістичний 2023 рік. У ЄС вже зараз прекрасне розуміння України. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитальник Єврокомісії. До цього ми спільно з ЄС виконували угоду про асоціацію. Ще залишилися певні процедури - юридичний скринінг, оцінка ринків, законодавство. Але це не займе багато років. Тому абсолютно реалістично перейти до переговорів у 2023 році", - зазначила Стефанішина.
При цьому вона підкреслила, що війна в країні не стане перепоною переговорам.
"В Україні під час війни влада залишилася повністю самостійною, у нас повністю дієздатний уряд, регіональна влада, парламент, всі ланки державного сектора, в тому числі судова система. Тому ніяких перешкод у веденні переговорів немає. Ми також знайшли формулу, згідно з якою ми можемо виконувати свої зобов'язання перед ЄС в період військових дій", - додала вона.
Зазначимо, Україна офіційно є кандидатом на вступ до Євросоюзу, прем'єр Денис Шмигаль вважає, що наша країна буде готовою до цього до кінця 2024 року.
Нагадаємо, раніше Стефанішина заявила, що Україна більше не хоче План дій щодо членства в НАТО і розповіла чому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.