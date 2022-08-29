Переговори про вступ України в ЄС можуть початися в 2023, - Стефанішина

За її словами, Україна могла б протягом трьох років стати повноправним членом ЄС, але поки невідомо, чи зможе Євросоюз за цей термін пройти всі процедури.

У той же час вона прокоментувала, коли можуть початися переговори про вступ.

"Абсолютно реалістичний 2023 рік. У ЄС вже зараз прекрасне розуміння України. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитальник Єврокомісії. До цього ми спільно з ЄС виконували угоду про асоціацію. Ще залишилися певні процедури - юридичний скринінг, оцінка ринків, законодавство. Але це не займе багато років. Тому абсолютно реалістично перейти до переговорів у 2023 році", - зазначила Стефанішина.

При цьому вона підкреслила, що війна в країні не стане перепоною переговорам.

"В Україні під час війни влада залишилася повністю самостійною, у нас повністю дієздатний уряд, регіональна влада, парламент, всі ланки державного сектора, в тому числі судова система. Тому ніяких перешкод у веденні переговорів немає. Ми також знайшли формулу, згідно з якою ми можемо виконувати свої зобов'язання перед ЄС в період військових дій", - додала вона.