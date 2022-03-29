Переговоры Украины и России завершились. Первые итоги встречи в Стамбуле

Первые подробности

Турецкие СМИ сообщают, что переговоры в Стамбуле завершились, они продолжались около 3 часов

Главные заявления украинской делегации:

первая победа Украины - перемещение переговоров из Беларуси в Турцию;

Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение - мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом.

Страны гарантии по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов мы видим - страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Вопросы с ОРДЛО и Крымом не урегулированы. Потому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС.

Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

если мирный договор будет согласован. Главное - чтобы государство общалось с обществом. Имплементация решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантий.

Крым - это отдельный пункт договора. В течение 15 лет будем с Россией проводить переговоры о полуострове, а в течение этого времени никаких военных действий. Что касается ОРДЛО, то это тоже отдельный пункт.

а в течение этого времени никаких военных действий. Что касается ОРДЛО, то это тоже отдельный пункт. Сегодня ничего не подписано.

Для референдума нужен мир. Никакой гарант не будет подписывать договор под давлением. Если все стороны примут такую позицию - будет отвод войск, возвращение людей и тогда референдум.

Мы признаем только границы Украины, признанные в мире по состоянию на 1991 год. Никаких компромиссов.

Никаких компромиссов. Мы объявили наиболее важные требования. В ближайшие 2 недели будем проводить переговоры. Думаю, что через 2 недели пригласим страны гарантии к переговорам.

Темы переговоров

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.

Также на переговорах обсуждался вопрос прекращения огня и нарушения Женевской конвенции по отношению к военнопленным с обеих сторон.