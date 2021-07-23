Переговоры о транзите газа через украинскую ГТС должны быть коммерческими, - Кремль

Переговоры о транзите газа через ГТС Украины должны быть коммерческими. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ТАСС.

"Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли в переговорном процессе участвовать представители власти.

Песков заявил, что "Газпром" приветствовал участие Германии в работе по транзиту через Украину, поскольку объем поставок зависит от спроса, который во многом формируется за счет немецкой стороны.