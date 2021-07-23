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Переговоры о транзите газа через украинскую ГТС должны быть коммерческими, - Кремль

Автор: Александр Белоус

Переговоры о транзите газа через ГТС Украины должны быть коммерческими. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ТАСС.

"Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли в переговорном процессе участвовать представители власти.

Песков заявил, что "Газпром" приветствовал участие Германии в работе по транзиту через Украину, поскольку объем поставок зависит от спроса, который во многом формируется за счет немецкой стороны.

Ранее российский "Газпром" заявил, что готов продолжать транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС) после 2024 года, при условии новых закупок голубого топлива, которое идет транзитом через Украину.

Отметим, соглашение о пятилетнем газовом контракте между Украиной и Россией в декабре 2019 года было достигнуто на политическом уровне. Согласно протоколу, подписанному 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины.

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