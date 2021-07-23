Переговори про транзит газу через українську ГТС мають бути комерційними, - Кремль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ТАСС.

"Переговори можуть бути тільки чисто комерційними. Це переговори, які стосуються економічної субстанції, економічної доцільності", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи будуть в переговорному процесі брати участь представники влади.

Пєсков заявив, що "Газпром" привітав участь Німеччини в роботі з транзиту через Україну, оскільки обсяг поставок залежить від попиту, який багато в чому формується за рахунок німецької сторони.