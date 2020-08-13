Переговоры ТКГ не прекратятся, несмотря на протесты в Беларуси, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске не будут прекращаться, несмотря на протесты в Беларуси. Для заседания ТКГ есть ряд вопросов.

Об этом он заявил на брифинге.

Президент заявил, что ближайшая встреча планируется на 18 августа.

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом. Я уверен, что процесс не остановится", - заявил он.

По словам Зеленского, встреча будет в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Одними из главных вопросов - это продление режима "тишины", вопрос обмена пленными.

Напомним, Кравчук уточнил, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры по Донбассу, - это представители гражданского общества, которые не причастны к оккупации и управлению регионом.

Отметим, на сегодня в работе ТКГ принимают участия представители отдельных районов Донбасса - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.