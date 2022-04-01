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Переговоры России и Украины возобновились, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 1 апреля 2022 года, возобновились переговоры делегаций России и Украины. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, они проходят в видеоформате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

В частности, он подтвердил возобновление переговоров.

"Стороны об этом официально заявили. Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готовит реакцию на предложения Киева по мирному договору. Он также выступил за то, чтобы консультации продолжались.

Кроме того, Лавров настаивает на том, чтобы помимо Украины гарантии безопасности получили Россия и европейские страны.

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