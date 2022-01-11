Переговоры России и НАТО: представитель США назвала главные темы

По словам Смит, ни НАТО, ни США не планируют обсуждать сокращение или же закрытие дверей в Альянс.

"Я думаю, когда вы разговариваете с союзниками по НАТО, с точки зрения консенсуса за столом становится ясно одно: этот альянс не собирается откатывать время назад и возвращаться в совсем другую эпоху", - добавила Смит.

В то же время постоянный представитель США в НАТО отметила, что последствия для России в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины - остаются неизменными.

"Я не думаю, что кто-то из нас настроен особенно оптимистично. Я не думаю, что кто - то из нас настроен особенно пессимистично", - сказала Смит.