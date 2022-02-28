Переговори РФ і України. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями

"Ми детально пройшли по всіх пунктах порядку. Знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати загальні позиції. І найголовніше - домовилися продовжити переговорний процес. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на польсько-білоруському кордоні. Є така домовленість. До того часу керівництво кожної з делегацій проконсультується по всіх переговорних позиціях з керівництвом країни", - заявив Мединський.