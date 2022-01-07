Переговоры с РФ по "гарантиям". НАТО не исключает, что дипломатия потерпит поражение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что дипломатические усилия для сдерживания России от новой агрессии в отношении Украины потерпят поражение. По его словам, Альянс должен быть готовым к такому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления генсека НАТО.

"Мы должны быть готовы, что дипломатия потерпит поражение. Сегодня министры подчеркнули, что новая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России", - сказал Столтенберг.

Как известно, Россия предложила США и НАТО так называемые "гарантии безопасности" в Европе. Москва выдвинула НАТО ряд требований, среди которых вывод войск из постсоветских стран, а также отказ от принятия Украины в Альянс. Переговоры по этим предложениям России состоятся уже на следующей неделе.