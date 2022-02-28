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Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль, - Арахамия

Автор: Владимир Костырин

Украина на переговорах с Россией, которые планируют провести в районе реки Припять на украинско-белорусской границе, или добьется своих интересов, или свернет данный переговорный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Facebook.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", - говорится в публикации.

Нардеп также считает, что вражескими действиями этой ночью оккупанты пытаются усилить свою переговорную позицию, как это" было в 2015 году в Минске".

Отметим, что фраза о "русском корабле" уже стала военным мэмом. Прозвучала она - как ответ украинских защитников острова Змеиный, который обстреливали оккупационные силы РФ, на предложение сложить оружие. Тогда наши бойцы послали врага на три буквы, заявив: "русский военный корабль - иди *****".

Ранее РБК-Украина стало известно, что переговоры Украины и России могут начаться утром 28 февраля.

Также мы рассказывали подробности о переговорах на Припяти и с чем связана такая инициатива.

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