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Переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський військовий корабель, - Арахамія

Автор: Володимир Костирін

Україна на переговорах з Росією, які планують провести в районі річки Прип'ять на українсько-білоруському кордоні, або доб'ється своїх інтересів, або згорне даний переговорний процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у Facebook.

"Переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський військовий корабель", - йдеться в публікації.

Нардеп також вважає, що ворожими діями цієї ночі окупанти намагаються посилити свою переговорну позицію, як це "було в 2015 році в Мінську".

Зазначимо, що фраза про "російський корабель" вже стала військовим мемом. Прозвучала вона - як відповідь українських захисників острова Зміїний, який обстрілювали окупаційні сили РФ, на пропозицію скласти зброю. Тоді наші бійці послали ворога на три букви, заявивши: "російський військовий корабель - йди *****".

Раніше РБК-Україна стало відомо, що переговори України і Росії можуть початися вранці 28 Лютого.

Також ми розповідали подробиці про переговори на Прип'яті та з чим пов'язана така ініціатива.

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