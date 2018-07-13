Переговоры с МВФ относительно цены на газ Украина ведет уже год, - Гройсман

МВФ требует выровнять цену на газ в Украине для промышленности и для населения

Украина уже год ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно цены на газ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, от международных партнеров Украины было пару ключевых требований, в частности относительно создания антикоррупционного суда, что очень важно для инвесторов и партнеров.

"Сейчас становится вопрос уже год - мы ведем дискуссии относительно формирования цены на газ в Украине. Вы знаете, что для промышленности, газ в Украине стоит около 10 тысяч гривен. Для населения правительство ввело ограничение до семи тысяч гривен. Речь идет о том, чтобы выровнять цену и сделать ее единой. Я категорически с этим не согласен и поэтому год мы ведем серьезную дискуссию с МВФ", - сказал премьер.

По его словам, правительство ищет правильный подход, но таким образом, чтобы украинцы не пострадали от этого.

"Нужны адекватные компенсаторы", - сказал Гройсман.

Он добавил, что формирование тарифов на газ является одним из требований МВФ для очередного транша Украине.

"С 2005 по 2013 год в Украине создано более 50 миллиардов долларов долгов, которые были фактически заимствованы и потрачены неизвестно на что. Сегодня мы эти долги обслуживаем. Для обслуживания этих долгов нам нужно ежегодно привлекать около 5 миллиардов долларов. За следующие 5 лет мы должны вернуть 33 миллиарда долларов. Стратегия моя, как главы правительства, заключается в том, чтобы отдать долги и обеспечить более быстрый экономический рост", - сообщил Гройсман.

Напомним, ранее председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что НБУ надеется на приезд миссии Международного валютного фонда в Киев до наступления "летних каникул".