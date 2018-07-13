Перемовини з МВФ щодо ціни на газ Україна веде вже рік, - Гройсман

МВФ вимагає вирівняти ціну на газ в Україні для промисловості та для населення

Україна вже рік веде перемовини з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо ціни на газ. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, від міжнародних партнерів України було пару ключових вимог, зокрема й щодо створення антикорупційного суду, що дуже важливо для інвесторів та партнерів.

"Зараз стає питання вже рік - ми ведемо дискусії щодо формування ціни на газ в Україні. Ви знаєте, що для промисловості, газ в Україні коштує близько 10 тисяч гривень. Для населення уряд ввів обмеження до семи тисяч гривень. Йдеться про те, щоб вирівняти ціну і зробити її єдиною. Я категорично з цим не згоден і тому рік ми ведемо серйозну дискусію з МВФ", - сказав прем’єр.

За його словами, уряд шукає правильний підхід, але таким чином, щоб українці не постраждали від цього.

"Треба адекватні компенсатори", - сказав Гройсман.

Він додав, що формування тарифів на газ є однією з вимог МВФ для наданнячергового траншу Україні.

"Із 2005 по 2013 рік в Україні створено понад 50 мільярдів доларів боргів, які були фактично запозичені і витрачені невідомо на що. Сьогодні ми ці борги обслуговуємо. Для обслуговування цих боргів нам потрібно щороку залучати близько 5 мільярдів доларів. За наступні 5 років ми маємо повернути 33 мільярди доларів. Стратегія моя, як глави уряду, полягає в тому, щоб віддати борги і забезпечити більш швидкий економічний ріст", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, раніше голова правління Національного банку України Яків Смолій повідомив, що НБУ сподівається на приїзд місії Міжнародного валютного фонду в Київ до настання "літніх канікул".