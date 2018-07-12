НБУ розраховує на приїзд місії МВФ до Києва до "літніх канікул"

Також приїзд місії МВФ до Києва пов'язаний з виконанням Україною своїх зобов'язань перед Фондом

Національний банк України (НБУ) сподівається на приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ до настання "літніх канікул". Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив голова правління Національного банку України Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми неодноразово говорили про те, що місія приїде після того, як Україна виконає своє зобов'язання. Сподіваємося, що сьогодні Верховна рада проголосує за одну з поправок в закон "Про Вищий Антикорупційний суд", який стоїть на порядку денному. Також уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом про перегляд тарифів на газ, і ми очікуємо, що ті події відбудуться найближчим часом... Канікули у працівників Міжнародного валютного фонду і у всіх інших працівників є, але, враховуючи важливість такого процесу, ми очікуємо, що місія приїде після узгодження цих питань, про які я сказав", - зазначив Смолій.

Нагадаємо, також Смолій розповідав, що приїзд місії МВФ до Києва залежить від перегляду внутрішніх тарифів на газ і досягнення збалансованого державного бюджету.