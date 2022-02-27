UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Переговоры между Украиной и Россией начнутся в ближайшие часы, - Вениславский

Автор: Илона Свиридова

Делегация Украины на переговорах с Россией сменила маршрут до места встречи с делегацией РФ на участке границе с Беларусью. Встреча начнется в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа и представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского в эфире канала "Рада".

"Переговоры могли начаться с минуты на минуту, поскольку расстояние от Киева до места проведения переговоров небольшое. Но в связи с ситуацией делегация маршрут изменила, поэтому я думаю, что переговоры начнутся на протяжении ближайших нескольких часов", - отметил он.

Он также не назвал состав делегации, чтобы не подвергать их опасности.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в переговоры между Украиной и Россией.

Подробнее в материале "Встреча на Припяти. Украина едет на переговоры с Россией: все подробности".

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины