Переговоры между Украиной и Россией: что известно на данный момент

Позиция Украины по переговорам

"Мы не боимся России. Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся говорить обо всем, о гарантиях безопасности нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Мы ведь сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?" – сказал Зеленский в своем видеообращении в ночь с четверга на пятницу.

С тех пор позиция Киева в отношении переговоров с Москвой не изменилась – по их итогам Украина в любом случае должна получить твердые гарантии своей дальнейшей безопасности. "Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса", – написал вечером 25 февраля в своем Facebook пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

На следующий день, 26 февраля, позицию Киева уточнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия распространяет фейки и пытается сорвать переговоры еще до их начала. "Президент Владимир Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", – сказал Подоляк.

Сегодня утром, 27 февраля, президент Зеленский обратился к белорусам: "Минск часто упоминают как площадку для переговоров. Площадку, которую мы не выбирали". Он объяснил нежелание Украины проводить переговоры в белорусской столице и назвал условие, при котором это могло бы стать возможным.

"Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, на нейтральной территории", - заявил он и добавил, что Украина предлагает России любой другой город в любой стране, с территории которой не летят ракеты.

Как варианты, Зеленский предлагает Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку.

Позиция России по переговорам

Первые предложения о переговорах поступили из Москвы вскоре после начала вторжения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил ультимативные требования Москвы: "нейтральный статус" Украины и "отказ от размещения вооружений".

Проводить переговоры Россия предложила в Минске, на уровне представителей правительства. По словам Пескова, Украина якобы взяла паузу на обдумывание этого предложения, потом предложила провести переговоры в Варшаве, а потом "ушла со связи". Уже в субботу 26 февраля Песков заявил, что "украинская сторона отказалась от переговоров" и в связи с этим российские войска продолжат наступление, до этого якобы приостановленное по приказу Путина.

Что говорят в мире о переговорах

По данным ряда СМИ, Владимир Зеленский предложил израильскому премьеру Нафтали Беннету стать посредником на переговорах Украины и РФ. Официально эта информация не подтвердилась, но посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль мог бы быть площадкой для переговоров, поскольку это демократическая страна, "у которой прекрасные отношения и с Россией, и с Украиной".

Предложение к властям Украины и России провести переговоры в Будапеште сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам Зеленского, с предложениями стать посредниками также выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган и "это можно только приветствовать".

В итоге, на данный момент неизвестно ни место проведения переговоров между Украиной и РФ, ни их примерная повестка.