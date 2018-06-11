Переговоры с КНДР продвигаются быстрее, чем ожидалось, - Белый дом

Трамп покинет Сингапур раньше, чем планировалось

Переговоры представителей США и Северной Кореи в Сингапуре продвигаются быстрее, чем ожидалось, в связи с этим американский президент Дональд Трамп покинет страну во вторник вечером. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.

"Переговоры по Северной Корее продвигаются быстрее, чем ожидалось. Трамп покинет Сингапур во вторник вечером", - говорится в сообщении Белого дома.

BREAKING: White House: North Korea talks moving "more quickly than expected," Trump to depart Singapore Tuesday evening. — The Associated Press (@AP) June 11, 2018

Также сообщается, что брифинг Трампа запланирован сразу после встречи с Ким Чен Ыном. Предполагается, что лидер США покинет Сингапур около 20:00 по местному времени. Ранее его вылет был запланирован на утро среды.

Напомним, ранее МИД Сингапура сообщал, что саммит США и Северной Кореи может продлиться два дня.