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Переговоры с КНДР продвигаются быстрее, чем ожидалось, - Белый дом

НовостиПолитика    11.06.2018 - 15:49
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп покинет Сингапур раньше, чем планировалось

Переговоры представителей США и Северной Кореи в Сингапуре продвигаются быстрее, чем ожидалось, в связи с этим американский президент Дональд Трамп покинет страну во вторник вечером. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.

"Переговоры по Северной Корее продвигаются быстрее, чем ожидалось. Трамп покинет Сингапур во вторник вечером", - говорится в сообщении Белого дома.

 

Также сообщается, что брифинг Трампа запланирован сразу после встречи с Ким Чен Ыном. Предполагается, что лидер США покинет Сингапур около 20:00 по местному времени. Ранее его вылет был запланирован на утро среды.

Напомним, ранее МИД Сингапура сообщал, что саммит США и Северной Кореи может продлиться два дня.

 

Президент Южной Кореи не присоединится к саммиту Трампа и Ким Чен Ына
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Сингапур, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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