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Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили из-за разрыва сделки с Францией

Автор: Анна Полисученко

Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили из-за разрыва сделки с Францией. Скандал вокруг решения Канберры отменить оборонный контракт с Парижем обостряется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В знак солидарности с Францией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что блок может заключить торговое соглашение с Австралией.

Министр торговли Австралии Дэн Тэхан отказался комментировать роль оборонного соглашения в затягивании переговоров, но подтвердил, что 12-й раунд переговоров, запланированный на 12 октября, был отложен на месяц.

Он сказал, что он и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис встретятся на следующей неделе, "чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится в ноябре, а не в октябре".

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Австралия