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Переговори ЄС та Австралії щодо торговельної угоди відклали через розрив угоди з Францією

Автор: Анна Полисученко

Переговори ЄС та Австралії щодо торговельної угоди відклали через розрив контракту з Францією. Скандал навколо рішення Канберри скасувати оборонну угоду з Парижем загострюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На знак солідарності з Францією президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен висловила сумнів у тому, що блок може укласти торговельну угоду з Австралією.

Міністр торгівлі Австралії Ден Техан відмовився коментувати роль оборонної угоди в затягуванні переговорів, але підтвердив, що 12-й раунд переговорів, запланований на 12 жовтня, був відкладений на місяць.

Він сказав, що він і єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс зустрінуться на наступному тижні, "щоб обговорити 12-й раунд переговорів, який тепер відбудеться в листопаді, а не в жовтні".

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Австралия