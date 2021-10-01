Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили из-за разрыва сделки с Францией. Скандал вокруг решения Канберры отменить оборонный контракт с Парижем обостряется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В знак солидарности с Францией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что блок может заключить торговое соглашение с Австралией.

Министр торговли Австралии Дэн Тэхан отказался комментировать роль оборонного соглашения в затягивании переговоров, но подтвердил, что 12-й раунд переговоров, запланированный на 12 октября, был отложен на месяц.

Он сказал, что он и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис встретятся на следующей неделе, "чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится в ноябре, а не в октябре".