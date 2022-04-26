Переговоры Эрдогана с Путиным. В Турции раскрыли подробности разговора

В Турции раскрыли подробности сегодняшнего разговора президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Главной темой переговоров стала ситуация в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию Эрдогана.
Отмечается, что политики обсудили последнюю встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле. Турецкий глава вновь напомнил о предложении поднять переговорный процесс на уровень лидеров
Эрдоган отметил важность прекращения огня и создания гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Президент Турции подчеркнул, что будет и дальше продолжать диалог с Россией и Украиной для установления мира.
Ранее РБК-Украина уже сообщало, что 26 апреля президенты Турции и России провели телефонный разговор.
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