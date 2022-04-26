RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Переговори Ердогана з Путіним. У Туреччині розкрили подробиці розмови

Фото: Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін (kremlin_ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Туреччині розкрили подробиці сьогоднішньої розмови президентів Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна. Головною темою переговорів стала ситуація в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію Ердогана.

Зазначається, що політики обговорили останню зустріч української та російської делегацій у Стамбулі. Турецький глава знову наголосив на пропозиції підняти переговорний процес на рівень лідерів

Ердоган наголосив про важливість припинення вогню та створення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Президент Туреччини наголосив, що буде і далі продовжувати діалог з Росією та Україною для встановлення миру.

Раніше РБК-Україна уже повідомляло, що 26 квітня президенти Туреччини і Росії провели телефонну розмову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияРосійська ФедераціяРеджеп Тайіп ЕрдоганВолодимир ПутінВійна Росії проти України