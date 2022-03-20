Переговоры делегаций Украины и РФ могут состояться завтра, - СМИ

Фото: переговоры Украины и России могут пройти завтра (t.me/nexta_live)

В понедельник, 21 марта, может состояться следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они пройдут в онлайн-режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП.

Отмечается, что официальные делегации завтра должны провести пятый этап переговоров. Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" и член делегации Давид Арахамия в комментарии СМИ сообщил, что переговоры на уровне экспертных групп продолжаются каждый день, в том числе и сегодня.