Переговорники у Києві. Про що говорили Віткофф та Кушнер з Україною та Європою

Віткофф та Кушнер прибули на Київ сьогодні поїздом. Як зазначав Зеленський, "русскіє показували своїми ударами, що вони не можуть користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі".

Американську делегацію з потяга зустрічала українська команда - Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія.

Переговори тривали у кілька сесії. Спочатку американська команда зустрілась з українською, а згодом до розмови долучились представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Фото: президент Зеленський та представники Трампа у Києві (Офіс президента)

Заяви Зеленського

Зеленський зазначив, що сьогодні було три раунди перемовин.

"Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи "Петріот" для наших громадян в столиці. Дякую. Приїзджайте частіше і у нас буде можливість трішки пожити", - пожартував президент, звертаючись до Віткоффа та Кушнера.

"Провели хороші розмови, про "Петріоти" можна іноді жартувати, але ми розуміємо, що це дуже актальне питання. Ми приділили достатньо уваги і зимовому періоду, всім викликам, які дійсно можуть бути. Ми дуже надіємось, що у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і надіємось на європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає. Команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості. Якщо війна буде продовжуватись взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет", - зазначив президент, додавши, що складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.

Заяви Зеленського:

Всі відмічають, ми посилились на полі бою. Це дає моєливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій. Треба роби все, щоб тристоронні зустрічі були. Подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат.

Слабке місце наше - антибалістична можливість. Ми посилимось. В мене будуть зустрічі в Норвегії та Канаді, ми повинні закрити кілька речей.

Американська сторона збільшить на наступний рік об'єми виробництва антибалістичних ракет і ми розраховуємо на такі системи.

Останні дні, дійсно, просто жах, що відбувається в небі. Путін це робить перед своїми виборами. Він збільшує удари. Нова тактика. Ми будемо відповідати тим самим.

На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які вже займаються тим, щоб збивати реактивні дрони. Якщо точним бути - 67. Кілька компаній є, які показали вже результат. Все це захист і це план Б. план А - максимально прискорити дипломатичні можливості, щоб зменшити ескалацію.

Які можуть бути кроки і коли - ми зустрілись, найближчі тижні будуть у нас (Україна, США, Європа) можливість проговорити деякі деталі, які сьогодні вголос не хочеться говорити. Хочеться, щоб був результат. Було кілька нових ідей, ми їх проговорили, дайте нам можливість проаналізувати це.

Питання Донбасу - це не питання тільки Донбасу. Я вважаю, це питання цієї війни. Війна і на виживання і на виснаження. Це територіальне питання, яке є ціллю РФ.

Заяви Віткоффа

Фото: Віткофф у Києві (Офіс президента)

Віткофф заявив, що Трамп попросив їх приїхати до України, що відновити переговори, оскільки для нього це дуже важливо.

"Сподіваюся всі розуміють, що для нас це дуже важливо і ми дуже серйозно налаштовані. Для нас дуже важливо досягти результату", - додав він.

Заяви Кушнера

Фото: Кушнер у Києві (Офіс президента)

"Президент Трамп передає свою повагу. Він дуже уважно стежить за ситуацією і старанно працює над тим, щоб знайти вихід із цієї війни. Президент зараз сфокусований на тому, щоб не просто зупинити конфлікт, а створити рамки, в яких, можливо, буде побудувати довгостроковий світ", - заявив Кушнер.

Він зазначив також, що Трамп поставив їм завдання підготувати пакет для миру.

"Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували шість місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося.

Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою", - заявив Кушнер.

Заяви Кушнера: