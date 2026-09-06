Переговорщики в Киеве. О чем говорили Уиткофф и Кушнер с Украиной и Европой

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели день в Киеве. Американская сторона встретилась с президентом Владимиром Зеленским, украинской переговорной командой и представителями Европы.
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Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев сегодня на поезде. Как отмечал Зеленский, "русские показывали своими ударами, что они не могут пользоваться самолетом, хотя мы подготовили все, наши аэропорты работающие".
Американскую делегацию с поезда встречала украинская команда – Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия.
Переговоры продолжались в несколько сессии. Сначала американская команда встретилась с украинской, а затем к разговору присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.
Зеленский отметил, что сегодня было три раунда переговоров.
"Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы "Пэтриот" для наших граждан в столице. Спасибо. Приезжайте чаще и у нас будет возможность немного пожить", - пошутил президент, обращаясь к Уиткоффу и Кушнеру.
"Провели хорошие разговоры, о "Пэтриотах" можно иногда шутить, но мы понимаем, что это очень актальный вопрос. Мы уделили достаточно внимания и зимнему периоду, всем вызовам, которые действительно могут быть. Мы очень надеемся, что у нас будет возможность договориться с американскими партнерами и надеемся на европейских партнеров. Если война будет продолжаться зимой, пока так выглядит. Команды сегодня положительно оценивают наши возможности. Если война будет продолжаться зимой, мы очень рассчитываем на зимний пакет", - отметил президент, добавив, что сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров.
Фото: президент Зеленский и представители Трампа в Киеве (Офис президента)
Заявления Зеленского:
Фото: Уиткофф в Киеве (Офис президента)
Уиткофф заявил, что Трамп попросил их приехать в Украину, чтобы возобновить переговоры, поскольку для него это очень важно.
"Надеюсь все понимают, что для нас это очень важно и мы очень серьезно настроены. Для нас очень важно добиться результата", - добавил он.
Уиткофф также заявил, что встречался с Путиным и его командой в москве около 8 раз. Трижды он ездил в РФ с Кушнером и каждый раз их "уважительно встречали".
Заявления Уиткоффа:
Фото: Кушнер в Киеве (Офис президента)
"Президент Трамп передает свое почтение, уважение. Он очень пристально следит за ситуацией и усердно работает над тем, чтобы найти выход из этой войны. Президент сейчас сфокусирован на том, чтобы не просто остановить конфликт, а создать рамки, в которых возможно будет построить долгосрочный мир", - заявил Кушнер.
Он отметил также, что Трамп поставил им задачу подготовить пакет для мира.
"Мы со Стивом считаем, что продуктивным будет возвращение к переговорам в трехстороннем формате, который мы пробовали шесть месяцев назад. Мы обсудили это с обеими сторонами и надеемся, что скоро к этому вернемся. Очень важно обсуждать не только большие вопросы, а также вопросы по деэскалации. Стив и я считаем трехсторонний формат более полезным, потому что все стороны общаются между собой", - заявил Кушнер.
Заявления Кушнера: