Переговорні команди України та США зустрінуться найближчим часом, - ОП

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Також йде обговорення щодо команди перемовників.

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц заявив, що "лист" президента України Володимира Зеленського був "хорошим, позитивним першим кроком" (мається на увазі допис Зеленського у Х, де він написав, що Україна готова до переговорів, і запропонував перші етапи закінчення війни).

За словами Волца, офіційні особи обговорюють дату, місце і команду перемовників, які б привели до припинення війни.

"Ми зробили крок назад, взяли паузу і переглядаємо всі аспекти цих відносин. Але перед тим, як вийти сюди, я щойно розмовляв телефоном з моїм колегою, радником з питань національної безпеки України. Ми добре обговорили місце проведення наступного раунду переговорів, делегації, питання по суті", - сказав він.

Додамо, що "радник з питань національної безпеки України", з яким говорив Волц - це Андрій Єрмак. Це уточнив журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

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