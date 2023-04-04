Переговори залежать від сили на полі бою, НАТО хоче бачити незалежну Україну, - Столтенберг
Результат переговорів між Києвом та Москвою залежатиме від ситуації на фронті. Водночас НАТО бажає бачити Україну незалежною та здатною відкинути солдат російського диктатора.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю для "Радіо Свобода".
Відповідаючи на питання, наскільки ймовірний сценарій того, що лінія фронту буде заморожена там, де вона пролягає зараз, Столтенберг відповів, що відповідальність НАТО полягає у тому, аби цього не трапилось.
"Те, чого ми б хотіли, - це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.), і тоді це може створити умови для якихось переговорів", - додав генеральний секретар.
Україна, як відзначив Столтенберг, самостійно вирішує, які умови для переговорів та результат є прийнятими для неї. Водночас він додав, що результат перегорів нерозривно пов'язаний з силою на полі бою.
"Отже, якщо хочемо шляхом переговорів досягти рішення, при якому Україна завтра переможе як незалежна суверенна держава, тоді нам потрібно надати військову підтримку сьогодні", - пояснив генеральний секретар НАТО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, українські військові готуються до контрнаступу та деокупації захоплених територій.
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