Переговори про вступ Молдови до ЄС можуть завершитись до 2027 року, - Санду

За її словами, після завершення переговорів у 2028 році почнеться етап ратифікації угоди всіма державами-членами ЄС. Саме тоді остаточно вирішиться, коли Молдова стане повноправним членом європейської спільноти.

"Я вважаю, що реальний термін завершити переговори до кінця 2027 року. Після цього, у 2028 році, почнеться період, коли всі країни повинні висловитись щодо підтримки та ратифікації нашої угоди", - зазначила Санду.

Президент наголосила, що європейські чиновники високо оцінюють темпи реформ у Кишиневі.

Зокрема, єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час недавнього візиту до Молдови заявила, що країна просувається швидше за інші держави-кандидати за всіма напрямками євроінтеграції.

Однак Санду підкреслила, що майбутнє країни напряму залежить від результатів наступних парламентських виборів.

"Питання полягає в тому, який вибір ми зробимо на парламентських виборах, оскільки все залежить від підтримки парламенту та парламентської більшості", - попередила вона.