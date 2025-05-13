Переговори про вступ Молдови до ЄС можуть завершитись до 2027 року, - Санду

Президент Молдови Мая Санду заявила, що переговори про вступ країни до Європейського Союзу можуть завершитися вже до кінця 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.
За її словами, після завершення переговорів у 2028 році почнеться етап ратифікації угоди всіма державами-членами ЄС. Саме тоді остаточно вирішиться, коли Молдова стане повноправним членом європейської спільноти.
"Я вважаю, що реальний термін завершити переговори до кінця 2027 року. Після цього, у 2028 році, почнеться період, коли всі країни повинні висловитись щодо підтримки та ратифікації нашої угоди", - зазначила Санду.
Президент наголосила, що європейські чиновники високо оцінюють темпи реформ у Кишиневі.
Зокрема, єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час недавнього візиту до Молдови заявила, що країна просувається швидше за інші держави-кандидати за всіма напрямками євроінтеграції.
Однак Санду підкреслила, що майбутнє країни напряму залежить від результатів наступних парламентських виборів.
"Питання полягає в тому, який вибір ми зробимо на парламентських виборах, оскільки все залежить від підтримки парламенту та парламентської більшості", - попередила вона.
Раніше ми писали, що Чеська Республіка готувала план інтеграції України та Молдови до внутрішнього ринку ЄС, який був представлений 28 січня на Раді ЄС міністром у справах Європи Мартіном Дворжаком.
У документі викладено конкретні пропозиції про те, що потрібно зробити, щоб Україна та Молдова могли поступово інтегруватися у внутрішній європейський ринок.
Крім того, запропоновані заходи можуть включати доступ до роумінгу ЄС, навчання для підприємців, співпрацю в галузі кібербезпеки та довгострокові рішення для аграрного сектору.
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