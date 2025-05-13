Переговоры о вступлении Молдовы в ЕС могут завершиться до 2027 года, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что переговоры о вступлении страны в Европейский Союз могут завершиться уже к концу 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.
По ее словам, после завершения переговоров в 2028 году начнется этап ратификации соглашения всеми государствами-членами ЕС. Именно тогда окончательно решится, когда Молдова станет полноправным членом европейского сообщества.
"Я считаю, что реальный срок завершить переговоры до конца 2027 года. После этого, в 2028 году, начнется период, когда все страны должны высказаться по поддержке и ратификации нашего соглашения", - отметила Санду.
Президент подчеркнула, что европейские чиновники высоко оценивают темпы реформ в Кишиневе.
В частности, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время недавнего визита в Молдову заявила, что страна продвигается быстрее других государств-кандидатов по всем направлениям евроинтеграции.
Однако Санду подчеркнула, что будущее страны напрямую зависит от результатов следующих парламентских выборов.
"Вопрос заключается в том, какой выбор мы сделаем на парламентских выборах, поскольку все зависит от поддержки парламента и парламентского большинства", - предупредила она.
Ранее мы писали, что Чешская Республика готовила план интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС, который был представлен 28 января на Совете ЕС министром по делам Европы Мартином Дворжаком.
В документе изложены конкретные предложения о том, что нужно сделать, чтобы Украина и Молдова могли постепенно интегрироваться во внутренний европейский рынок.
Кроме того, предложенные меры могут включать доступ к роумингу ЕС, обучение для предпринимателей, сотрудничество в области кибербезопасности и долгосрочные решения для аграрного сектора.
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