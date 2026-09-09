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Переговори України та РФ можуть відновитися найближчими тижнями, США готують план, - Рубіо

08:53 09.09.2026 Ср
2 хв
Держсекретар США застеріг, що попереду ще багато роботи
aimg Валерія Абабіна
Фото: Держсекретар США Марко Рубіо (getty images)

Держсекретар США оцінив шанси на відновлення переговорів між Києвом і Москвою обережно - не оптимістично, але й не песимістично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію з журналістами в Колумбії, під час якої виступив держсекретар США Марко Рубіо.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, переговори за участю посланців президента США в Києві та Москві, які відбулися у вихідні, були "змістовними".

Він зазначив, що на них висунули "нові ідеї" й простежувалася певна "загальна відкритість" до пропозицій. Водночас Рубіо застеріг, що значні перешкоди залишаються.

"Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели переговори з Путіним у Кремлі 5 вересня - зустріч тривала понад три години.

Після цього вони приїхали до Києва й зустрілися із Володимиром Зеленським - Кушнер тоді заявив, що переговорний процес рухається вперед.

За підсумками візитів до Москви та Києва Віткофф повідомив про "суттєвий прогрес" у переговорах щодо завершення війни та про узгодження графіка подальших зустрічей.

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Сполучені Штати АмерикиМирні переговориВійна в Україні