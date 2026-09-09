Переговори України та РФ можуть відновитися найближчими тижнями, США готують план, - Рубіо

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, переговори за участю посланців президента США в Києві та Москві, які відбулися у вихідні, були "змістовними".

Він зазначив, що на них висунули "нові ідеї" й простежувалася певна "загальна відкритість" до пропозицій. Водночас Рубіо застеріг, що значні перешкоди залишаються.

"Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін", - сказав держсекретар.