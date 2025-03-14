Переговори та гарантії безпеки. Головна "червона лінія" – це ЗСУ

Про переговори та гарантії безпеки для України – у колонці першого заступника голови партії "УДАР Віталія Кличка", голови ЦВК партії Артура Палатного для РБК-Україна.

Пару тижнів тому, коли США призупинили допомогу, а Європа підтримувала, як могла, багато з нас усвідомили ключову річ, яка завжди була на поверхні, але часто ігнорувалась: Україна цікава країнам світу лише в розрізі особистих інтересів країн світу. Все інші слова підтримки – лірика для соцмереж.

Єдині, кому важлива Україна – українці. На кожне "дякую" партнерам має бути десять "дякую" нашим ЗСУ.

І єдина реальна гарантія існування України та існування мирної Європи – це Збройні сили України.

Скоро будемо мати чергову серію переговорів: в ній росія буде розповідати про нелегітимність влади; що наші території – в її конституції, що "самі винуваті" та що Україні треба провести "демілітаризацію", скоротити чисельність армії й так далі...

Головна річ, яку категорично не можна обговорювати в перемовинах з США, ЄС і Росією – це будь-які послаблення, зменшення чи обмеження ЗСУ. Не можна дати згорнути нашу армію до розміру миротворчого контингенту з гігантом-людожером під боком. Якщо ми на це погодимось, територія не матиме жодного значення, як і будь-чиї гарантії безпеки.

ЗСУ мають бути сталою величиною серед усіх перемінних у формулі майбутнього миру.

В цьому ж контексті не може обговорюватись зменшення нашого ВПК. Жодного скорочення ракетних програм, програм з виготовлення дронів та іншої зброї! Ми вже проходили снарядний голод від затягування з постачанням ракет, наданих іншими державами. Скорочення цих програм – це перетворення навіть численної армії на гарматне м’ясо. Ми ж повинні за найвищу цінність мати життя захисників та захисниць.

Зараз усім нам дуже хочеться миру. І багато хто вже намагається зазирнути у той час, коли мир буде сталим. Мене якраз цікавить: якими в ньому будуть ЗСУ? Дай Бог, сотні тисяч наших хлопців та дівчат повернуться живими та цілими. Що далі?

Ось наше бачення майбутнього Збройних сил України:

Перше. 500-тисячна професійна технологічна армія. Її ядро будуть складати наші герої, які повернуться з фронту та виявлять бажання далі, на справедливих умовах, захищати Україну. Ця армія має бути оснащена за останніми стандартами. Чим більшими та сильнішими будуть ЗСУ, тим меншим у росіян буде бажання "павтаріть". Тим триваліше на Європейському континенті буде мир та спокій.

Друге. Зарплата військового. Мінімальний рівень зарплати має бути не нижчим за той, що зараз отримують бійці на передовій (звичайно, з урахуванням інфляції), аби військова служба залишалася престижною та забезпечувала гідний рівень життя. І за це, як і за свою безпеку, має платити Європа. І це не популізм! Беремо калькулятор і розуміємо, що цифра у десяток мільярдів євро – не є значною сумою для масштабів ЄС, який натомість отримає потужну стіну захисту на кордоні з "одичалими". І задача української влади пояснити європейцям, що сильна армія України на європейських кордонах – це вигідна інвестиція в їхню безпеку. Особливо, враховуючи останні тенденції та заяви різних світових лідерів, які кожен по-своєму бачать світове безпекове питання, в тому числі і в частині НАТО. А також те, що українська армія – це без перебільшення найбоєздатніша армія Європи.

Третє. Дронові та ракетні програми. Сьогодні деякі підрозділи ЗСУ завдають до 80% уражень ворогу саме дронами. Україна розробила унікальні технології в цій сфері, які вже допомагають армії США переглядати свою стратегію застосування безпілотників – в них вона менш ефективна, ніж наша. І саме український багаторічний бойовий досвід застосування дронів та ракет буде основою стратегії сучасних армій світу.

Історичний досвід Будапештського меморандуму свідчить, що найпотужніші гарантії безпеки, складені на папері, за секунду можуть перетворитись на пил. А якщо в тебе немає армії, то в пил перетвориться і все інше у твоїй країні. Сильні та численні Збройні сили України, не Європи, не США, а саме України – ось головна гарантія нашої безпеки. І платити за це мають наші європейські партнери.

Нагадаю, ще нещодавно в нас була виключена військова допомога союзників, були відключені розвіддані партнерів… ЗСУ не відключались ні на хвилину, продовжуючи стримувати ворога. Сильні ЗСУ – головна умова перемоги, без них – нам кінець. Ось це і є проста та найнадійніша формула гарантій нашої безпеки. І тоді обов’язково переможемо.