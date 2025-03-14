Переговоры и гарантии безопасности. Главная "красная линия" – это ВСУ

О переговорах и гарантиях безопасности для Украины — в колонке первого заместителя председателя партии "УДАР Виталия Кличко", главы ЦИК партии Артура Палатного для РБК-Украина.

Пару недель назад, когда США приостановили помощь, а Европа поддерживала, как могла, многие из нас осознали ключевую вещь, которая всегда была на поверхности, но часто игнорировалась: Украина интересна странам мира только в разрезе личных интересов этих стран. Все другие слова поддержки — лирика для соцсетей.

Единственные, кому важна Украина — украинцы. На каждое "спасибо" партнерам должно быть десять "спасибо" нашим ВСУ.

И единственная реальная гарантия существования Украины и мирной Европы — это Вооруженные силы Украины.

Скоро будет очередная серия переговоров: в ней Россия будет рассказывать о нелегитимности власти; что наши территории — в ее конституции, что "сами виноваты" и что Украине нужно провести "демилитаризацию", сократить численность армии и так далее...

Главное, что категорически нельзя обсуждать в переговорах с США, ЕС и Россией — это любые послабления, уменьшения или ограничения для ВСУ. Нельзя позволить свернуть нашу армию до размера миротворческого контингента с гигантом-людоедом рядом. Если мы на это согласимся, территория не будет иметь никакого значения, как и чьи-то гарантии безопасности.

ВСУ должны быть постоянной величиной среди всех переменных в формуле будущего мира.

В этом же контексте не может обсуждаться сокращение нашего ВПК. Никакого сокращения ракетных программ, программ по изготовлению дронов и другого оружия! Мы уже проходили снарядный голод из-за задержки поставок ракет от других стран. Сокращение этих программ — это превращение даже численной армии в пушечное мясо. Мы должны считать высшей ценностью жизнь наших защитников и защитниц.

Сейчас всем нам очень хочется мира. И многие уже пытаются заглянуть в тот момент, когда мир станет стабильным. Меня как раз интересует: какими будут ВСУ в этом мире? Дай Бог, сотни тысяч наших парней и девчат вернутся живыми и здоровыми. Что дальше?

Вот наше видение будущего Вооруженных сил Украины:

Первое. 500-тысячная профессиональная технологическая армия. Ее ядро будут составлять наши герои, которые вернутся с фронта и выразят желание продолжать, на справедливых условиях, защищать Украину. Эта армия должна быть оснащена по последним стандартам. Чем больше и сильнее будут ВСУ, тем меньше у россиян будет желания "повторить". Тем длительнее на Европейском континенте будет мир и спокойствие.

Второе. Зарплата военнослужащего. Минимальный уровень зарплаты должен быть не ниже того, что сейчас получают бойцы на передовой (конечно, с учетом инфляции), чтобы военная служба оставалась престижной и обеспечивала достойный уровень жизни. И за это, как и за свою безопасность, должна платить Европа. И это не популизм! Берем калькулятор и понимаем, что цифра в десятки миллиардов евро — не является значительной суммой для масштабов ЕС, который, взамен, получит мощную стену защиты на границе с "дикарями". И задача украинской власти — объяснить европейцам, что сильная армия Украины на европейских границах — это выгодная инвестиция в их безопасность. Особенно, учитывая последние тенденции и заявления разных мировых лидеров, которые каждый по-своему видят мировую безопасность, в том числе и в части НАТО. А также то, что украинская армия — это без преувеличения самая боеспособная армия Европы.

Третье. Дроновые и ракетные программы. Сегодня некоторые подразделения ВСУ наносят до 80% поражений врагу именно дронами. Украина разработала уникальные технологии в этой сфере, которые уже помогают армии США пересматривать свою стратегию применения беспилотников — в них она менее эффективна, чем наша. И именно украинский многолетний боевой опыт применения дронов и ракет будет основой стратегии современных армий мира.

Исторический опыт Будапештского меморандума свидетельствует, что самые мощные гарантии безопасности, составленные на бумаге, могут за секунду превратиться в прах. А если у тебя нет армии, то в прах превратится и все остальное в твоей стране. Сильные и многочисленные Вооруженные силы Украины, не Европы, не США, а именно Украины — вот главная гарантия нашей безопасности. И платить за это должны наши европейские партнеры.

Напомню, еще недавно у нас была исключена военная помощь союзников, были отключены разведданные партнеров... ВСУ не отключались ни на минуту, продолжая сдерживать врага. Сильные ВСУ — главная условие победы, без них — нам конец. Вот это и есть простая и надежнейшая формула гарантий нашей безопасности. И тогда обязательно победим.