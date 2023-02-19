ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переговоры США с Украиной о поставках истребителей могут длиться месяцами, - постпред при ООН

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 19 февраля 2023 17:32
Переговоры США с Украиной о поставках истребителей могут длиться месяцами, - постпред при ООН Фото: постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры между Соединенными Штатами и Украиной о поставке истребителей F-16 продолжаются. Они могут длиться несколько месяцев.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы все еще ведем переговоры (о передаче F-16, - ред.) на местах с украинцами. Опять же, мы должны убедиться, и я думаю, что госсекретарь Блинкен также сказал об этом. Украинцы должны иметь необходимую подготовку и способность использовать системы вооружения, которые мы им предоставляем", - заявила она.

Томас-Гринфилд добавила, что Вашингтон не сможет помочь Украине победить в войне, если США предоставят системы вооружения, которые украинцы не смогут использовать.

"У них не будет способности поддерживать их. Поэтому обсуждения будут продолжаться в течение следующих нескольких недель и месяцев, пока мы определяем, как лучше поддержать их", - заявила постпред.

При этом она подчеркнула, что США будут поддерживать Украину до конца.

Напомним, ранее группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей F-16.

В США также предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении в других странах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная помощь Война России против Украины
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России
ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет