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Переговори США, України та РФ можуть відбутися у листопаді: Зеленський назвав теми

21:47 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

США пропонують якомога швидше провести нову тристоронню зустріч між американськими, українськими та російськими переговорниками щодо закінчення війни. Обговорюються і можливі перемовини між лідерами країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповіді на запитання журналістів, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський про мирні перемовини

За словами президента, зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з російською стороною 21 жовтня була важливою.

"Ми отримали фідбек, що Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити якомога швидше. Ми підтримуємо це", - каже Зеленський.

Президент поки що не назвав остаточні дати цієї зустрічі.

"Ми говорили з нашими американськими партнерами. Зроблять, щоб це було якомога раніше, в листопаді. Я думаю, не пізніше початку листопада. Ну, подивимось, не все від нас залежить", - зауважив він.

Тож, каже президент, команди трьох країн будуть спілкуватись щодо цих напрямків.

"Адженда зрозуміла: закінчити війну, наблизити мир і підготувати все для зустрічі на рівні лідерів. І це дуже важливо для всіх. Для нас, принаймні, для України дуже важливо. Ми завжди це підкреслюємо", - зазначив він.

Позиція України

Зеленський окреслив напрямки на перемовинах,які підтримає Україна.

"Ми будемо підтримувати пропозицію і про припинення вогню, і про закінчення війни, і енергосісфаер (припинення вогню - ред.), будь-якого сісфаєру в будь-якому випадку, і гуманітарних ініціатив, повернення полонених, і дипломатії", - уточнив президент.

Позитивний сигнал

На його думку, головна ініціатива зі всіх цих перемовин і головний сигнал поки що позитивний.

"З нашого боку є повна підтримка американським пропозиціям. Маємо надію, що Росія, а вона вже багато разів говорила, що вона готова до зустрічі в тому чи іншому форматі. Потім щось змінялось, відмінялось, подивимось, як цього разу", - каже він.

Зеленський вважає, що головним концептом є - зустрітися якомога раніше, почати працювати, напрацьовувати "мир, який нам потрібен".

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп нібито прагне підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20 у грудні. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з посланцем президента США Стівом Віткоффом заявив про готовність до нового раунду переговорів із Вашингтоном та Києвом.

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