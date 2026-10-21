Переговори США, України та РФ можуть відбутися у листопаді: Зеленський назвав теми

США пропонують якомога швидше провести нову тристоронню зустріч між американськими, українськими та російськими переговорниками щодо закінчення війни. Обговорюються і можливі перемовини між лідерами країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповіді на запитання журналістів, повідомляє РБК-Україна .

Зеленський про мирні перемовини

За словами президента, зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з російською стороною 21 жовтня була важливою.

"Ми отримали фідбек, що Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити якомога швидше. Ми підтримуємо це", - каже Зеленський.

Президент поки що не назвав остаточні дати цієї зустрічі.

"Ми говорили з нашими американськими партнерами. Зроблять, щоб це було якомога раніше, в листопаді. Я думаю, не пізніше початку листопада. Ну, подивимось, не все від нас залежить", - зауважив він.

Тож, каже президент, команди трьох країн будуть спілкуватись щодо цих напрямків.

"Адженда зрозуміла: закінчити війну, наблизити мир і підготувати все для зустрічі на рівні лідерів. І це дуже важливо для всіх. Для нас, принаймні, для України дуже важливо. Ми завжди це підкреслюємо", - зазначив він.

Позиція України

Зеленський окреслив напрямки на перемовинах,які підтримає Україна.



"Ми будемо підтримувати пропозицію і про припинення вогню, і про закінчення війни, і енергосісфаер (припинення вогню - ред.), будь-якого сісфаєру в будь-якому випадку, і гуманітарних ініціатив, повернення полонених, і дипломатії", - уточнив президент.

Позитивний сигнал

На його думку, головна ініціатива зі всіх цих перемовин і головний сигнал поки що позитивний.

"З нашого боку є повна підтримка американським пропозиціям. Маємо надію, що Росія, а вона вже багато разів говорила, що вона готова до зустрічі в тому чи іншому форматі. Потім щось змінялось, відмінялось, подивимось, як цього разу", - каже він.



Зеленський вважає, що головним концептом є - зустрітися якомога раніше, почати працювати, напрацьовувати "мир, який нам потрібен".