Переговори США та України в Саудівській Аравії тривають уже 5 годин: що відомо на зараз

Українська та американська делегації продовжують переговори в місті Джидда (Саудівська Аравія). Обговорення тривають уже 5 годин.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про переговори станом на зараз.
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Об 11:38 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у себе в Telegram, що переговори між українською та американською делегаціями розпочалися.
"Зустріч з командою США розпочалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - зазначив трохи пізніше керівник ОП.
В обговореннях з боку України беруть участь:
До американської делегації увійшли:
Приблизно після трьох годин обговорень українські та американські чиновники пішли на перерву. Перший раунд переговорів завершився.
Волц у відповідь на запитання журналістів коротко розповів про те, що переговори між Україною і США "просуваються". Деталей він не розкрив.
При цьому Єрмак у себе в Telegram написав, що робота в контексті переговорів "триває".
Фото: зустріч України та США в Саудівській Аравії (t.me/ermaka2022)
Радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна зі свого боку підкреслила, що "все відбувається конструктивно".
Варто нагадати, що перед початком переговорів як українські, так і американські посадовці називали свої очікування від зустрічі.
Зокрема, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зазначав, що американська сторона хоче обговорити з Україною рамки мирної угоди, а також умови для припинення вогню між українськими та російськими солдатами.
Водночас Рубіо висловив сподівання, що під час зустрічі вдасться вирішити питання з паузою американської військової допомоги Україні.
При цьому у МЗС України наголошували, що під час зустрічі сторони обговорять дві ключові теми: шлях до миру і двосторонні відносини України та США.
Варто зауважити, що в лютому американські чиновники зустрічалися з російськими в Саудівській Аравії. Тоді їхні переговори тривали близько 4,5 години.
При підготовці матеріалу використовувалися: заяви керівника ОПУ Андрія Єрмака, радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца, радниці керівника ОП Дар'ї Зарівної, спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа і держсекретаря США Марко Рубіо.
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