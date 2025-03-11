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Переговори США та України в Саудівській Аравії тривають уже 5 годин: що відомо на зараз

Фото: українські та американські чиновники зустрілися у Саудівській Аравії (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Українська та американська делегації продовжують переговори в місті Джидда (Саудівська Аравія). Обговорення тривають уже 5 годин.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про переговори станом на зараз.

Зміст:

Початок переговорів

Об 11:38 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у себе в Telegram, що переговори між українською та американською делегаціями розпочалися.

"Зустріч з командою США розпочалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - зазначив трохи пізніше керівник ОП.

В обговореннях з боку України беруть участь:

  • Єрмак (очолює делегацію);
  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
  • міністр оборони України Рустем Умєров;
  • заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

До американської делегації увійшли:

  • держсекретар США Марко Рубіо;
  • радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Перші заяви про переговори

Приблизно після трьох годин обговорень українські та американські чиновники пішли на перерву. Перший раунд переговорів завершився.

Волц у відповідь на запитання журналістів коротко розповів про те, що переговори між Україною і США "просуваються". Деталей він не розкрив.

При цьому Єрмак у себе в Telegram написав, що робота в контексті переговорів "триває".

 

Фото: зустріч України та США в Саудівській Аравії (t.me/ermaka2022)

Радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна зі свого боку підкреслила, що "все відбувається конструктивно".

Що сторони говорили перед переговорами

Варто нагадати, що перед початком переговорів як українські, так і американські посадовці називали свої очікування від зустрічі.

Зокрема, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зазначав, що американська сторона хоче обговорити з Україною рамки мирної угоди, а також умови для припинення вогню між українськими та російськими солдатами.

Водночас Рубіо висловив сподівання, що під час зустрічі вдасться вирішити питання з паузою американської військової допомоги Україні.

При цьому у МЗС України наголошували, що під час зустрічі сторони обговорять дві ключові теми: шлях до миру і двосторонні відносини України та США.

Варто зауважити, що в лютому американські чиновники зустрічалися з російськими в Саудівській Аравії. Тоді їхні переговори тривали близько 4,5 години.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви керівника ОПУ Андрія Єрмака, радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца, радниці керівника ОП Дар'ї Зарівної, спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа і держсекретаря США Марко Рубіо.

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Сполучені Штати АмерикиСаудівська АравіяАндрій ЄрмакМирні переговориВійна в Україні