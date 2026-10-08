Переговори в США: хто їде від України та про що домовлятимуться

За інформацією співрозмовника, до складу делегації увійдуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

За словами співрозмовника, зустрічі розпочнуться завтра.

"Говоритимуть про те, як можна активізувати дипломатію, підготувати тристоронню зустрічна рівні команд - десь в другій половині жовтня американці можуть домовитись з росіянами. І загалом проговорити те, що може бути реалізовано з точки зору завершення війни", - сказав він.

Нові перемовини України та США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що українська делегація відвідає США для переговорів у п'ятницю та суботу.

Під час візиту до Прилук Чернігівської області глава держави заявив, що Україна не може одночасно говорити про дипломатичний глухий кут і вести переговори з Росією щодо майбутніх економічних проєктів.

"Не можна, з одного боку, вести переговори з росіянами про майбутні економічні проєкти, а з іншого - казати, що ми опинилися в якомусь... дипломатичному глухому куті", - заявив президент.