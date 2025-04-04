Переговори щодо розміщення іноземних військ в Україні триватимуть ще місяць, - Зеленський

"З початку роботи над ідеєю щодо гарантій безпеки ми провели ряд зустрічей. Сьогодні вже 2 місяці, як ми працюємо. Підсумовуюча зустріч сьогодні була, вона етапна, дуже важлива. Це не значить що тільки три країни - Україна, Франція, Британія - включені в цей процес", - сказав Зеленський.

За його словами, багато інших країн хочуть відправити війська в Україну, але точну кількість президент не назвав.

"Це буде коаліція. Я думаю, командам потрібен десь місяць і ми вважаємо, що не довше і ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. Ми обговорюємо присутність на землі, в небі та на морі, а також протиповітряну оборону і деякі ще делікатні речі. Ми будемо зустрічатися тижнями і я думаю, що ми будемо зустрічатися кожного тижня на рівні військових, де - проговорюється окремо", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що "у нас є багато розуміння, що потрібно Україні, де є сенситивні моменти, де б ми хотіли мати підтримку"

"І важливо, що сьогодні обговорювали питання не тільки кількості, а мандату цієї інфраструктури. Для мене важливо дати розуміння в який етап ми можемо розраховувати вже на контингент. В який етап домовленості", - додав президент.