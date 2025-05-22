Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці, - Мерц
Переговори про припинення вогню між Україною та РФ може тривати тижнями чи місяцями. Швидкого вирішення щодо війни немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує Politico.
Відповідну заяву Мерц зробив у Вільнюсі, куди прибув на "інавгурації" розгорнутої у Литві 45-ї механізованої бригади Німеччини.
Канцлер заявив, що "немає ілюзій" щодо війни РФ проти України і що "швидкого вирішення немає".
"Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців", - сказав Мерц.
Він додав, що Німеччини наполягає на дипломатичному врегулюванні війни, але "знаємо, що не можемо досягти цього за короткий проміжок часу". Мерц також вказав на важливість єдності Заходу. За його словами, координація з партнерами ЄС та зв'язок із законодавцями США залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.
"Америка також зацікавлена в тому, щоб ми продовжували рухатися вперед разом", - наголосив Мерц, додавши, що його розмови з членами Конгресу США продемонстрували широку підтримку продовження альянсу.
Припинення вогню в Україні
Нагадаємо, що за результатами переговорів України та РФ у Стамбулі 16 травня не вдалося досягти перемир'я. Це були перші прямі переговори між країнами за три роки.
Джерела РБК-Україна підтвердили, що Росія поставила перед Україною неприйнятні умови. За словами співрозмовників, делегація РФ вимагала прийняття Україною нейтрального статусу, відмову від п'яти регіонів (і тих територій, які РФ не контролює), вивід українських військ з цих територій, відмову від компенсацій та захист прав російськомовних.
Як зазначалося, Україна вимагає припинити вогонь як першочерговий крок для врегулювання війни. Але росіяни не погоджуються на цю умову.
19 травня президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Після їх розмови диктатор зробив заяву про меморандум між Росією та Україною, до якого може "увійти питання про припинення вогню та принципи врегулювання" та нібито готовність працювати над таким меморандумом.
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