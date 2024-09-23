Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться

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Програма візиту

Володимир Зеленський цього тижня перебуватиме з робочим візитом у США.

В Офісі президента анонсували, що в рамках поїздки відбудуться:

виступ глави держави на Генеральній Асамблеї ООН;

зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній;

зустріч з українською громадою;

двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій на полях ГА ООН;

зустріч з президентом США Джозефом Байденом;

зустрічі з кандидатами в президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс;

зустрічі з представниками Конгресу США від Демократичної та Республіканської партій.

ЗМІ повідомляють, що в Штатах Зеленський проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

Виступ в ООН

Протягом кількох днів у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку триватимуть заходи за участю глав держав та урядів. На них буде присутня й українська делегація.

22-23 вересня проходитиме Саміт майбутнього, за результатами якого має бути погоджений Пакт майбутнього, спрямований на зміцнення глобального співробітництва та адаптацію до поточних викликів.

У рамках Саміту заплановано виступ Володимира Зеленського – в понеділок, 23 вересня, у другій половині дня.

Фото: Зеленський виступатиме на Генасамблеї ООН (Getty Images)

24 вересня відбудеться засідання Ради безпеки ООН, присвячене війні Росії проти України. Проведення зустрічі Радбезу запросили США, Велика Британія, Франція, Японія, Південна Корея та Мальта. Як повідомляє Reuters, на цьому засіданні також очікується участь президента.

На 25 вересня запланований виступ Зеленського на сесії Генасамблеї ООН. На порядку денному буде обговорення дозволу Україні на використання західної далекобійної зброї для атак по цілях на території Росії.

Зеленський представить Байдену План перемоги

В рамках візиту до США Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Джо Байденом та представить йому План перемоги.

В ОП зазначили, що глава української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Пресслужба американського президента повідомила, що зустріч Байдена та Зеленського відбудеться у четвер, 26 вересня, у Білому домі в Вашингтоні.

Фото: зустріч Зеленського та Байдена відбудеться 26 вересня (Getty Images)

Напередодні президент України заявив про готовність Плану перемоги, але не став розкривати його деталі до офіційної презентації в США.

Зеленський лише розповів, що цей План дозволить зрозуміти, чи готові союзники до того, щоб Україна перемогла, або ж Захід бажає лише стримувати Путіна. За словами лідера України, план вміщує низку рішень уже до кінця цього року.

"Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює", – сказав президент.

За даними джерел Reuters, на зустрічі в Білому домі Зеленський "підштовхуватиме" Байдена надати Україні офіційне запрошення до НАТО та взяти на себе зобов’язання щодо постійних поставок передової зброї в рамках Плану перемоги. Також передбачений чіткий шлях до членства України в Євросоюзі.

Докладніше про План перемоги Зеленського можна дізнатися в окремому матеріалі.

Зустрічі з Трампом та Гарріс

Володимир Зеленський має намір обговорити План перемоги України не лише з чинним президентом, а й з кандидатами на посаду очільника Білого дому.

"В плані є не тільки те, що треба сьогодні від Байдена. Але в плані є те, що ми будемо мати іншу ситуацію після листопада. Тобто в США буде новий президент. І треба з кожним із претендентів говорити, а як вони до цього ставляться", – пояснив глава держави.

45-й президент США та кандидат на майбутніх виборах голови держави від Республіканської партії Дональд Трамп уже заявив про можливість проведення зустрічі з Володимиром Зеленським, коли той прибуде до Нью-Йорка для участі в сесії Генасамблеї ООН.

Зі свого боку Володимир Зеленський зазначив, що зустріч з Дональдом Трампом, ймовірно, відбудеться 26-27 вересня.

"Я бачив його (Дональда Трампа, – ред.) повідомлення у ЗМІ, наші команди у контакті. Головне, щоб час був. Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо", – розповів український лідер.

У пресслужбі Білого дому також підтвердили зустріч віцепрезидентки США і кандидатки на виборах від Демократичної партії Камали Гарріс із президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні Гарріс заявила, що це буде її сьома за рахунком зустріч із Зеленським.

Скриншот x.com/VP

Їхня розмова пройде у Вашингтоні 26 вересня окремо від зустрічі з Джо Байденом.

При підготовці матеріалу використовувалися: повідомлення на сайті Офісу президента України, заяви Володимира Зеленського, повідомлення пресслужби Білого дому, програма заходів ГА ООН, публікації Reuters, Bloomberg.