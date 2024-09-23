Переговоры о Плане победы и не только. Зачем Зеленский едет в США и с кем встретится

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Программа визита

Владимир Зеленский на этой неделе посетит США с рабочим визитом. В Офисе президента анонсировали, что в рамках поездки состоятся:

выступление главы государства на Генеральной Ассамблее ООН;

встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний;

встреча с украинской громадой;

двусторонние переговоры с лидерами государств и международных организаций на полях ГА ООН;

встреча с президентом США Джозефом Байденом;

встречи с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис;

встречи с представителями Конгресса США от Демократической и Республиканской партии.

СМИ сообщают, что в Штатах Зеленский проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Японии Фумио Кисидой.

Выступление в ООН

В течение нескольких дней в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдут мероприятия с участием глав государств и правительств. На них будет присутствовать и украинская делегация.

22-23 сентября состоится Саммит будущего, по результатам которого должен быть согласован Пакт будущего, направленный на укрепление глобального сотрудничества и адаптацию к текущим вызовам.

В рамках Саммита запланировано выступление Владимира Зеленского – в понедельник, 23 сентября, во второй половине дня.

Фото: Зеленский выступит на Генассамблее ООН (Getty Images)

24 сентября состоится заседание Совета безопасности ООН, посвященное войне России против Украины. Проведение встречи Совбеза запросили США, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея и Мальта. Как сообщает Reuters, в этом заседании также ожидается участие президента Украины.

На 25 сентября запланировано выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН. На повестке дня будет обсуждение разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для атак по целям на территории России.

Зеленский представит Байдену План победы

В рамках визита в США Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом и представит ему План победы.

В ОП отметили, что глава украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины за свободу.

Пресс-служба американского президента сообщила, что встреча Байдена и Зеленского состоится в четверг, 26 сентября, в Белом доме в Вашингтоне.

Фото: встреча Зеленского и Байдена состоится 26 сентября (Getty Images)

Накануне президент Украины заявил о готовности Плана победы, но не стал раскрывать его детали до официальной презентации в США.

Зеленский лишь рассказал, что этот План позволит понять, готовы ли союзники к тому, чтобы Украина победила, или Запад желает только сдерживать Путина. По словам лидера Украины, план включает ряд решений уже до конца этого года.

"Весь план рассчитан на скорые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября по декабрь месяц и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", – сказал президент.

По данным источников Reuters, на встрече в Белом доме Зеленский будет "подталкивать" Байдена предоставить Украине официальное приглашение в НАТО и взять на себя обязательства по постоянным поставкам передового оружия в рамках Плана победы. Также предусмотрен четкий путь членства Украины в Евросоюзе.

Подробнее о Плане победы Зеленского можно узнать в отдельном материале.

Встречи с Трампом и Харрис

Владимир Зеленский намерен обсудить План победы Украины не только с действующим президентом, но и с кандидатами на должность главы Белого дома.

"В плане есть не только то, что нужно сегодня от Байдена. Но в плане есть то, что у нас будет другая ситуация после ноября. То есть в США будет новый президент. И надо с каждым из претендентов говорить, а как они к этому относятся", – объяснил глава государства.

45-й президент США и кандидат на предстоящих выборах главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп уже заявил о возможности проведения встречи с Владимиром Зеленским, когда тот прибудет в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Со своей стороны Владимир Зеленский отметил, что встреча с Дональдом Трампом предположительно состоится 26-27 сентября.

"Я видел его (Дональда Трампа, – ред.) сообщения в СМИ, наши команды в контакте. Главное, чтобы время было. Я не буду заглядывать в будущее, но думаю, что для обоих нас это будет важно", – рассказал украинский лидер.

В пресс-службе Белого дома также подтвердили встречу вице-президента США и кандидата на выборах от Демократической партии Камалы Харрис с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне Харрис заявила, что это будет ее седьмая по счету встреча с Зеленским.

Скриншот x.com/VP

Их беседа пройдет в Вашингтоне 26 сентября отдельно от встречи с Джо Байденом.

При подготовке материала использовались: сообщения на сайте Офиса президента Украины, заявления Владимира Зеленского, сообщения пресс-службы Белого дома, программа мероприятий ГА ООН, публикации Reuters, Bloomberg.