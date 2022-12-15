Переговори з Росією - останній крок до миру, а не перший, - Єрмак

За його словами, перед переговорами з Україною Росія має виконати ще багато інших умов, зокрема тих, які президент Зеленський запропонував на саміті G19 у листопаді.

"Переговори - останній крок до миру, а не перший. Мир - це не просто відсутність боротьби. Тож думка деяких західних політиків про те, що сісти за стіл переговорів - це перше, що має відбутися, перш ніж в Україні запанує мир, є фундаментальною помилкою", - написав Єрмак.

За його словами, абсурдно закликати обидві сторони до розмови, коли Росія ніяк не може визнати право України на існування суверенної держави. Так РФ продовжує користуватися дипломатією як зброєю.

"Поки західні країни не створять ефективних механізмів для стримування російських агресорів, покарання їх і не змусять їх виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом, будь-які переговори дозволять росії використовувати дипломатію як зброю, даючи собі перерву для підготовки до наступного акту агресії", - переконаний Єрмак.

Він також нагадав 10 кроків у світі, які на саміті G19 запропонував президент України Володимир Зеленський.

"Сісти навпаки, щоб підтвердити кінець бою, має бути останнім у списку. Є ще дев'ять речей, які чекають спочатку, і всі вони базуються на принципах Статуту ООН та нормах міжнародного права", - наголосив Єрмак.

За його словами, однією з цілей є виведення російських військ із усіх міжнародно визнаних українських територій та повне припинення бойових дій. Для цього Україна потребує постійної військової та технічної допомоги для забезпечення переваги на полі бою та безпеки цивільних інфраструктур.