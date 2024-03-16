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Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ

Фото: Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд. доларів, створюють комітет кредиторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це об'єднання допоможе їм вести переговори з Києвом щодо реструктуризації боргу.

Джерела агентства повідомляють, що офіційна група могла б розпочати переговори напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які за планом розпочнуться 17 квітня у Вашингтоні.

Це буде перша спроба формалізувати переговори між приватними власниками облігацій та Україною. Консультації, які велися з осені 2023 року, мали неофіційний характер.

За словами джерел, український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, намагаючись об'єднати їх у групу кредиторів.

Очікується, що до комітету кредиторів увійдуть від восьми до 12 великих компаній з управління активами.

Держборг України

З початку повномасштабного вторгнення державний борг України збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті - на 55% (на 51,6 млрд доларів). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

Частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу - до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами - до серпня 2024 року.

Наразі готуються переговори щодо продовження реструктуризації до 2027 року. Це зменшує навантаження на бюджет та боргові ризики.

Раніше ми писали, що держборг України наприкінці 2023 року зріс на третину. Відомо, скільки країна винна кредиторам.

 

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Держборг