Переговори з Путіним не заборонені? Зеленський поставив крапку в чутках про свій указ

Указ про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним не поширюється на президента України. Тому діалог із главою Кремля можливий.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.
За словами Зеленського, чутки про те, що він не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним через відповідний указ - це наративи РФ.
Президент пояснив, що такий указ він підписав у той час, коли Україна отримала багато ультиматумів від Путіна.
"Це почалося з того, як люди пана Медведчука (Віктора Медведчука - ред.), Новинський (Сергій Новинський - ред.), особисто... представляли інтереси Путіна, говорячи безпосередньо зі мною, телефоном, у найскладніший момент, коли ми були в блокаді, говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як куди мені треба тікати, інакше що мене не буде, моєї сім'ї", - додав він.
Глава держави розповів, що саме всі ці люди говорили з Путіним і намагалися представляти інтереси України. І тому, щоб не було сепаратизму, він підписав такий указ.
Зеленський уточнив, що своїм указом він фактично підтвердив те, про що і так ідеться в Конституції, - ніхто, крім президента, не може вести переговори щодо суверенітету і територіальної цілісності України з лідером Росії та інших країн.
"Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати - це наратив виключно РФ. Я собі не можу і нічого не забороняю", - додав він.
Варто зауважити, що указ про неможливість перемовин із Путіним Зеленський підписав ще в жовтні 2022 року.
Нагадаємо, раніше Politico з посиланням на неназваного українського чиновника писало, що президент України Володимир Зеленський може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вважатиме за потрібне.
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