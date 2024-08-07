Переговори про припинення вогню в Секторі Газа досягли фінальної стадії, - Блінкен

За його словами, США працюють з Єгиптом і Катаром над укладенням угоди, щоб уникнути подальших дій на Близькому Сході.

"Усі в регіоні мають зрозуміти, що подальші атаки тільки увічнюють конфлікт, нестабільність, відсутність безпеки для всіх, і подальші атаки тільки підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати", - заявив Блінкен.

Він підкреслив, що необхідно, щоб усі в регіоні оцінили ситуацію.

"Усвідомити ризик прорахунку й ухвалювати рішення, які дадуть змогу заспокоїти напруженість, а не посилити її. Це особливо актуально з огляду на вирішальний момент, у який ми перебуваємо на переговорах про припинення вогню в Газі", - зазначив він.