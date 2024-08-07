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Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа достигли финальной стадии, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа достигли финальной стадии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

По его словам, США работают с Египтом и Катаром над заключением соглашения, чтобы избежать дальнейших действий на Ближнем Востоке.

"Все в регионе должны понять, что дальнейшие атаки только увековечивают конфликт, нестабильность, отсутствие безопасности для всех, и дальнейшие атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и никто не может полностью контролировать", - заявил Блинкен. 

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы все в регионе оценили ситуацию.

"Осознать риск просчета и принимать решения, которые позволят успокоить напряженность, а не усугубить ее. Это особенно актуально, учитывая решающий момент, в который мы находимся на переговорах о прекращении огня в Газе", - отметил он. 

Мирные переговоры по Сектору Газа

Президент США Джо Байден предложил трехэтапный план прекращения огня, освобождения заложников и вывода израильских войск из Газы. ХАМАС согласился, отказавшись от требования постоянного прекращения огня.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху требует, чтобы соглашение не мешало Израилю продолжить боевые действия до достижения целей. Байден столкнулся с критикой за поддержку Израиля.

Помимо этого США возобновили поставки 500-фунтовых авиабомб в Израиль, но воздержатся от поставок 2000-фунтовых бомб.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенСектор Газа