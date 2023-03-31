Переговори можливі лише після того, як РФ без бою виведе війська з України, - Зеленський

"Так, авжеж, буде фіксація закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, там, де будуть порядні сидіти держави, і представник Російської Федерації, мені дуже складно, хто на той час буде представником Росії, який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території, тоді починається дипломатичний формат", - сказав Зеленський.

Однак президент наголосив, що якщо Україна "силою буде вибивати їх (росіян - ред.) всіх до кінця, то з такими людьми немає про що говорити в цілому", оскільки будуть великі втрати.

"Буде велика кількість жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити? Вони повинні бути ізольовані, такими, кому не тиснуть руки. Ось і все", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що раніше запропонував "формулу миру", де є "абсолютно конкретна послідовність дій, яка однозначно призведе до закінчення війни, бо ми хочемо миру".