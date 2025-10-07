Переговори Ізраїлю і ХАМАС у Єгипті: сторони обговорюють план Трампа

У Шарм-ель-Шейху розпочалися непрямі переговори між делегаціями Ізраїлю і ХАМАС за участю посередників з Єгипту, США і Катару. США сподіваються, що цей раунд переговорів покладе край війні в Газі, зачіпаючи спірні питання, такі як виведення з анклаву ізраїльських військ і роззброєння ХАМАС.

Сторони підтвердили готовність дотримуватися загальних принципів плану, запропонованого американським президентом Дональдом Трампом, згідно з яким воєнні дії мають припинитися, заручників має бути звільнено, а гуманітарна допомога має надходити в Газу. Цей план підтримують арабські та західні держави.

Умови та складні питання

Хоча Трамп наполягає на якнайшвидшому просуванні переговорів, сторони вимагають уточнень щодо ключових деталей. Ізраїль погодився частково призупинити бомбардування Гази, і місцеві жителі відзначили зниження інтенсивності атак, хоча удари повністю не припинилися. За останню добу внаслідок ізраїльських ударів загинуло 19 осіб, що приблизно третина від середньодобових втрат останніх тижнів.

ХАМАС наполягає на гарантіях, що Ізраїль справді виконає обіцянки щодо виведення військ після відмови бойовиків від контролю та звільнення заручників. Ізраїльська сторона обмежує перший етап переговорів тільки питанням звільнення заручників і створенням буферної зони по "жовтій лінії" в Газі.

Учасники переговорів

До складу ізраїльської делегації входять представники спецслужб Моссад і Шин Бет, радник прем'єр-міністра із зовнішньої політики, а також координатор із питань заручників.

ХАМАС очолює лідер групи у вигнанні Халіль Аль-Хайя, який втратив сина внаслідок авіаудару Ізраїлю. США направили на переговори спеціального посланника і Джареда Кушнера.

Прессекретарка Білого дому зазначила, що списки заручників і політичних в'язнів ретельно переглядаються, а адміністрація США прагне прискорити процес.

Основними питаннями залишаються обмін заручників на палестинських в'язнів, виведення ізраїльських військ і припинення вогню, а також спірне питання роззброєння ХАМАС.

Проблеми та перспективи

Глибока взаємна недовіра ускладнює переговори, і ХАМАС висловлює скепсис щодо намірів Ізраїлю після звільнення заручників. При цьому всередині Ізраїлю лунають вимоги негайного припинення війни, хоча частина уряду проти будь-яких пауз у бойових діях.

Місцеві жителі Гази розглядають можливу угоду як шанс на виживання: для багатьох припинення вогню - остання надія відновити нормальне життя в анклаві, зруйнованому інтенсивними ударами.