Переговори про членство України в ЄС можуть початись до кінця року, - прем'єр Фінляндії

Переговори про членство України в Європейському союзі можуть початись до кінця року,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради коаліціонерів заявив, що переговори між ЄС і Україною про членство в союзі можуть розпочатися в грудні.
Він пояснив це тим, що через тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.
"На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею для вступу в ЄС", - заявив глава фінського Кабміну.
Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.
Нещодавно Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Єврокомісія збирається представити оцінку прогресу України 8 листопада.
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