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Переговори про членство України в ЄС можуть початись до кінця року, - прем'єр Фінляндії

Фото:Переговори про членство України в ЄС можуть початись до кінця року (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Переговори про членство України в Європейському союзі можуть початись до кінця року,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради коаліціонерів заявив, що переговори між ЄС і Україною про членство в союзі можуть розпочатися в грудні.

Він пояснив це тим, що через тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

"На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею для вступу в ЄС", - заявив глава фінського Кабміну.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Нещодавно Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Єврокомісія збирається представити оцінку прогресу України 8 листопада.

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