Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца года, - премьер Финляндии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета коалиционеров заявил, что переговоры между ЕС и Украиной о членстве в союзе могут начаться в декабре.

Он объяснил это тем, что через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований по присоединению к Евросоюзу.

"По моему мнению, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней для вступления в ЕС", - заявил глава финского Кабмина.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Недавно Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить оценку прогресса Украины 8 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.