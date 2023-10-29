RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца года, - премьер Финляндии

Фото:Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца года (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться до конца года,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета коалиционеров заявил, что переговоры между ЕС и Украиной о членстве в союзе могут начаться в декабре.

Он объяснил это тем, что через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований по присоединению к Евросоюзу.

"По моему мнению, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней для вступления в ЕС", - заявил глава финского Кабмина.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Недавно Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить оценку прогресса Украины 8 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияВступление в ЕС